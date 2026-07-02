Illa es fotografia al Parlament amb ERC, els Comuns i els agents socials després d'aprovar els pressupostos

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha fotografiat aquest dijous després de l'aprovació dels pressupostos amb representants d'ERC i dels Comuns --amb qui ha pactat els comptes-- i amb representants dels agents socials a l'escalinata d'honor de la cambra catalana.
A la instantània també s'hi han afegit la consellera d'Economia, Alícia Romero, a més del president del PSC al Parlament, Ferran Pedret; la portaveu socialista al Parlament, Elena Díaz, i el portaveu adjunt del PSC a la cambra, Jordi Riba.
Per part d'ERC, hi havia la portaveu, Ester Capella, i el portaveu adjunt, Jordi Albert, mentre que dels Comuns la líder del partit al Parlament, Jéssica Albiach, i el seu portaveu, David Cid.