Illa formalitza ampliar el vincle entre el Barcelona Supercomputing Center i el de Kobe

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha formalitzat aquest dijous l'ampliació de la col·laboració per als pròxims 3 anys entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Riken Center for Computational Science, el centre de computació de Kobe: "El futur, en bona part, es decideix a instal·lacions com aquestes".

"Tenim la fortuna de tenir a Barcelona una institució capdavantera a nivell internacional, com és el BSC, i celebrem que tingui vincles de cooperació molt estrets amb centres com el Riken, que és un dels més avançats del món", ha dit Illa en la visita al centre, acompanyat pel director del BSC, Mateo Valero, i pel director del Riken, Satochi Matsuoka, que han rubricat l'acord, segons un comunicat del Govern.

Han apuntat que el BSC i el Riken tenen un acord de col·laboració des del 2022, el qual finalitzava aquest mateix any i, amb l'acord, es preveu la implementació de diferents programes i activitats, com l'intercanvi d'investigadors, estudiants i personal; l'intercanvi d'informació científica i la col·laboració en diferents projectes de recerca.

Illa ha destacat que tots dos centres "es mouen per una lògica de servei públic, i no de negoci privat", un fet que a parer seu, és fonamental quan té a veure amb la tecnologia.

El president també ha visitat el Clúster d'Innovació Biomèdica de Kobe (KBIC), que compta amb més de 370 organitzacions --entre les quals empreses biotecnològiques i farmacèutiques o hospitals d'alta especialització-- i ha anunciat que el Govern està encetant les converses amb el KBIC per establir un futur acord de col·laboració.

Aquest dijous a la tarda Illa es reuneix amb el governador de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, per signar un programa cooperació, que inclourà diferents àmbits com la reforma de l'administració pública o les polítiques per compartir la prosperitat.

L'acord serà el primer d'aquesta mena amb un govern prefectural del Japó, atès que la Generalitat i el Govern de Kyoto ja cooperen en l'Aliança DETA, la xarxa de cooperació sobre tecnologies disruptives que impulsa el Govern amb diferents governs i institucions internacionals.