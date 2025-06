Illa, sobre el finançament singular: "No em deixo dir segons què a casa meva"

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que ha defensat el model de finançament singular per a Catalunya durant la XXVIII Conferència de Presidents que s'ha celebrat aquest divendres al Palau de Pedralbes de Barcelona, tot i que no fos, al seu parer, un punt principal de l'ordre del dia: "Jo no em deixo dir segons què a casa meva".

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa en acabar la reunió, preguntat per quina opinió ha emès ell davant possibles crítiques d'altres presidents autonòmics al model que està negociant la Generalitat amb el Govern central i amb ERC, al que ha respost que ha traslladat "el que havia de dir amb educació i amb respecte".

Illa ha afirmat que ha deixat molt clara la seva posició, tot i que creu que no era l'espai per abordar-ho: "Això té el seu espai. I, quan sigui el moment, en l'espai corresponent, ho abordarem i plantejarem".

MANTÉ LA SEVA OPINIÓ

Ha afegit que el que ha vist en el fòrum no li fa canviar la seva opinió sobre el finançament que creu que necessita Catalunya, sinó tot el contrari.

En aquest sentit, ha afirmat que Catalunya té "un camí traçat" que seguiran, i que es basa en un model que, textualment, no renuncia a tenir una aproximació de solidaritat amb tothom.

"No he vist ningú que estigui en contra que es reformi el sistema de finançament, i el que sí que he expressat en algun moment és que em dol que, de vegades, alguns comentaris desprenen un punt de desconfiança de la qual crec que ni el meu govern ni Catalunya és mereixedora", ha valorat.