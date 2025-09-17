Illa felicita 'Sirat' per l'elecció als Oscars i desitja "molta sort" a l'equip

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat aquest dimecres la coproducció catalana 'Sirat', d'Oliver Laxe, per haver estat elegida per representar Espanya en els Oscars, i ha desitjat "molta sort" a l'equip.
"La coproducció catalana 'Sirat', d'Oliver Laxe, representarà Espanya en els Oscars! Enhorabona a tot l'equip i molta sort!", ha assegurat en una piulada recollida per Europa Press.
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, també ha celebrat l'elecció de 'Sirat' i ha destacat el "gran moment" de la indústria cinematogràfica a Catalunya.
"Orgull enorme per aquesta nova demostració del gran moment que viuen el cinema i la indústria audiovisuals a Catalunya. Tota la sort del món!", ha desitjat, en un missatge a X recollit per Europa Press.
'Sirat' s'ha imposat a les dues altres candidates --'Sorda', d'Eva Libertad, i 'Romería', de Carla Simón-- i comença d'aquesta manera el camí cap a l'Oscar esperant saber si entra al primer tall de deu títols de l'Acadèmia com a millor pel·lícula internacional.