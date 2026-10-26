Illa felicita Lula per la seva victòria al Brasil: "Aquesta és la força de la gent"

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat l'actual mandatari brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, per la seva victòria en la segona volta de les eleccions presidencials del Brasil: "Aquesta és l'esperança de la gent. Aquesta és la força de la gent".
"Avancem", ha afegit Illa en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dilluns després de la victòria de Lula en els comicis d'aquest diumenge.
Lula s'ha imposat amb el 51,79% dels vots al candidat del Partit Liberal (PL) i fill de l'expresident Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que ha obtingut el 48,21% dels vots.