Illa felicita Eva Baltasar per continuar "trencant fronteres per a la cultura catalana"

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat aquest dilluns l'escriptora Eva Baltasar pel Premi Médicis Étranger 2026 amb la traducció d''Ocàs i fascinació', i ha assegurat: "Continuem trencant fronteres per a la cultura catalana".
En una piulada a X recollida per Europa Press, ha subratllat que és una "gran notícia" per a la literatura catalana, i ha destacat que és la primera vegada que una obra en català guanya aquest guardó.
De la seva banda, la Conselleria de Cultura ha emfatitzat que és la primera autora en català que rep aquest guardó literari francès, i ha assenyalat que és un "nou reconeixement internacional per a les lletres catalanes".