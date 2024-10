Illa felicita els esportistes olímpics i paralímpics catalans: "Sou un orgull"

Es compromet a treballar contra la discriminació envers les dones i a donar suport als esports minoritaris

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat els esportistes olímpics i paralímpics catalans que han participat en els Jocs de París 2024: "Tant si guanyeu medalles com si no ha estat possible guanyar-les en aquesta ocasió, sou esportistes d'elit, una part de l'èxit de l'esport de Catalunya, i per tant sou un orgull per al conjunt del país".

Ho ha dit en un acte de reconeixement als esportistes al Palau de la Generalitat, en el qual també han intervingut el conseller d'Esports, Berni Álvarez; la medallista olímpica en natació sincronitzada Iris Tió, i el medallista paralímpic en ciclisme Sergio Garrote.

"Transcendiu l'àmbit de l'esport per ser un exemple de treball, de tenacitat, per ser ambaixadors de Catalunya al món", ha dit Illa, que ha posat en valor l'esforç, la voluntat i la humilitat dels esportistes.

IGUALTAT: "CAMÍ PER FER"

Illa ha destacat la representació "gairebé paritària" entre els esportistes olímpics i paralímpics i ha assenyalat que l'accés de les dones al món de l'esport és una fita, també en càrrecs de responsabilitat de clubs i federacions, i veu necessari continuar avançant en aquest sentit.

Així, s'ha compromès a treballar per erradicar tota discriminació envers les dones en el món de l'esport: "S'ha avançat, però tots convindrem que encara queda un camí per fer i hem de continuar treballant".

El president català també s'ha compromès a donar suport als esports minoritaris i donar-los "l'espai de difusió que mereixen" sempre, no només quan se celebren els Jocs Olímpics.

"De la vostra mà, de la mà dels esportistes catalans, crec que podem trobar l'exemple per treballar per una Catalunya més cohesionada i capaç de convertir els obstacles en oportunitats", ha conclòs.

BERNI ÁLVAREZ

Per la seva banda, el conseller també ha felicitat els esportistes i els ha desitjat una bona temporada: "El vostre rendiment, el vostre esforç i el vostre sacrifici fa que moltíssima gent us tingui com a referents".

Ha celebrat que el Govern "ha volgut apostar fortament per l'esport" amb la creació de la Conselleria d'Esports que ell lidera, i ha dit que és una responsabilitat que està assumint amb moltes ganes.

Finalment, ha valorat que Catalunya compta amb el Centre d'Alt Rendiment (CAR) com el "punt de referència" i ha destacat la seva aposta per reformar els centres de tecnificació, a més de la creació d'alguns de nous.