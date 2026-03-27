Illa felicita Cuerpo i España i assenyala els "reptes" de Catalunya i Espanya

Agraeix a Montero el seu "compromís i valentia" en favor d'una Espanya plural
BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat aquest divendres el nou vicepresident primer del Govern central i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, i el recentment nomenat ministre d'Hisenda, Arcadi España, i ha assenyalat els "reptes transcendentals" de Catalunya i Espanya.
"Tenim per davant reptes transcendentals per continuar generant prosperitat compartida, social i territorial a Catalunya i a Espanya, i per liderar una Europa fidel als seus valors i al seu model social", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press després del nomenament de tots dos.
En un altre missatge, Illa ha agraït a l'exvicepresidenta i ministra d'Hisenda María Jesús Montero el seu "compromís i valentia" en favor d'una Espanya plural.
"Gràcies també a María Jesús Montero pel teu compromís i valentia en favor d'una Espanya plural, solidària i justa, on Catalunya i la resta de comunitats puguem desplegar totes les nostres capacitats", en referència implícita als avenços en el nou model de finançament autonòmic pactat amb el Govern i amb ERC.
Montero --i a partir d'ara España-- ha estat l'encarregada de negociar aquest nou model de finançament que ERC i el PSC van pactar per a la investidura d'Illa, que encara s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats, sense que encara tingui garantits els suports.
A més a més, Hisenda també és el ministeri que ha d'abordar el traspàs de la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, segons els pactes entre socialistes i republicans, carpeta en la qual no hi ha hagut avenços significatius malgrat ser, inicialment, condició indispensable d'ERC per aprovar els pressupostos d'Illa.