Illa felicita Albert Serra per la Concha d'Or i reivindica les produccions catalanes de cinema

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat aquest diumenge el director català Albert Serra per la Concha d'Or que ha guanyat en el Festival de Cinema de Sant Sebastià, i ha reivindicat les 22 produccions catalanes que han participat en el festival: "Catalunya té molt talent".

"Enhorabona al director català Albert Serra i a tot l'equip per la Concha d'Or a la millor pel·lícula per 'Tardes de soledad'. Tot el reconeixement a les 22 produccions catalanes que han participat en aquesta edició del Festival de Sant Sebastià", ha expressat en una anotació a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Serra es va proclamar aquest dissabte a la nit amb la Concha d'Or en la 72a edició del Festival de Sant Sebastià amb el seu documental 'Tardes de soledad', en el qual acompanya el torero Roca Rey en el seu duel amb cinc toros, durant diverses feines en les quals també es veu com són els seus trajecte d'anada i tornada amb la seva quadrilla.