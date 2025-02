Illa fa una crida a la "serenitat" i al rigor davant la condonació del deute

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida aquest dijous a la "serenitat" i al rigor davant l'aprovació de la condonació de fins a 83.000 milions d'euros del deute a totes les comunitats autònomes, que defineix de mesura positiva per a tothom.

Ho ha dit en una roda de premsa a l'Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat (Barcelona), en referència al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres, en què els consellers de les comunitats autònomes del PP van abandonar la reunió al·legant que era un acord bilateral amb una formació independentista.

"Alguns s'aixequen i no volen raonar. On estem que no som ni capaços de respectar les institucions, ni asseure's i raonar i discutir i escoltar?. Si vostè té una proposta millor, posi-la sobre la taula i parlem", ha assenyalat.

Illa ha afirmat que aquesta iniciativa suposa condonar el deute a totes les autonomies i no només a Catalunya, amb "criteris objectius per a tothom".

Ha afegit que quan es parla de finançament de les comunitats, es parla de finançament d'àrees com l'educació i l'FP o la sanitat: "Parlem del finançament de l'estat del benestar. Tinguem un punt de serenitat i un punt de rigor en aquestes coses. Deixem el soroll".

Ha insistit que els responsables i dirigents polítics han de respectar les institucions: "Expliquem les raons per les quals no estem d'acord i tinguem una mirada de generositat. No només tot per a mi".

"Tinguem un punt de generositat i una mirada d'estat, de conjunt, i més en el món en què estem vivint. On hem de fer un esforç d'unitat" i ha cridat a continuar generant prosperitat compartida de manera unida.