Illa fa una crida a pensar-se bé el vot: "És moment d'estar a un costat o a l'altre"

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a la participació en les eleccions generals del 29 de novembre, i a que la ciutadania es pensi bé el vot en uns comicis que veu molt transcendentals: "No és moment d'estar al mig. És el moment d'estar a un costat o a l'altre", ha reflexionat.
En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, el també primer secretari del PSC ha declarat que les eleccions van de "democràcia o autoritarisme", i ha carregat contra els discursos del PP i de Vox que ha qualificat d'involucionistes més que de conservadors.
Ho ha exemplificat amb la proposta dels populars respecte al català en l'ensenyament, i ha carregat contra el seu líder, Alberto Núñez Feijóo: "Vostè, que ve d'una comunitat autònoma on es parla gallec, què ha de dir sobre el català?", i li ha recriminat la seva posició sobre l'oficialitat del català a la UE.
Ha afirmat que està en joc la involució, com en l'escenari internacional: "Mirem Israel, Netanyahu. Mirem els Estats Units, Trump. Mirem Milei. Mirem Putin. Vegem què ha passat en aquests llocs, quines conseqüències té per a la gent d'aquests països i per al conjunt del sistema geopolític internacional".
"VAIG VEURE UNA PERSONA TRENCADA"
Sobre la renúncia de l'exportaveu del PSOE i que havia de ser candidata del PSC per Lleida aquest 29N, Montse Mínguez, després de les informacions sobre els negocis immobiliaris de la seva parella, Illa ha assegurat que ell li va demanar que continués.
"I ella es va trencar i em va dir que no aguantava. Que no estava en política per això. M'ho va dir molt emocionada i vaig veure una persona trencada, que no podia pràcticament ni parlar", ha afegit, i que per aquest motiu entén les circumstàncies que l'han fet renunciar.
Ha assegurat que el seu entorn personal ha rebut atacs i que ella va complir amb la seva tasca i va defensar les polítiques d'habitatge: "La seva parella a mi no em consta que hagi fet res il·legal", i malgrat lamentar la renúncia, ha dit que sortosament altres representants del PSC podran representar el partit a Lleida en les generals.
LA TORNADA DE PUIGDEMONT
Respecte a la llei d'amnistia, Illa ha assegurat que una notícia "positiva per a Catalunya i per a Espanya" com ara l'aplicació definitiva de l'amnistia als líders del procés no s'hauria produït amb Feijóo i Abascal, malgrat que ell inicialment no la defensava.
"Però l'he defensat i he explicat per què. I he treballat perquè així sigui", i ha reivindicat que és una aposta pel futur i la convivència a Catalunya que el PP i Vox han volgut boicotar.
Preguntat per la tornada de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, s'ha mostrat respectuós amb les decisions que prengui, i s'ha limitat a desitjar que pugui tornar "com més aviat millor".
Respecte al paper que adoptarà en la seva tornada, ha dit que és una decisió que han de prendre ell i el seu partit: "Tinc molt respecte tant pel senyor Puigdemont com per aquesta formació política i ells han de prendre les seves decisions i ells han de decidir què faran".
EL DEBAT DE LES PENSIONS
Enmig del debat sobre el futur de les pensions, Illa ha assegurat que estan garantides, però que la gent no s'ha de distreure, perquè hi ha formacions que volen erradicar-les: "El que passa és que aquí alguns volen fer negoci", i que espanten la gent per fer-ho.
I ha assegurat que formacions com el PP o Vox són els portaveus d'aquells que les volen privatitzar: "Que diguin la veritat. Diuen que les pensions no es toquen. Com que no es toquen, si esteu fent papers i Vox diu que sí?".