Illa fa un bon balanç del viatge a Califòrnia (EUA) i en destaca 4 acords

GENERALITAT - ARNAU CARBONELL
Dona les gràcies a Cambra de Barcelona, Acció, Delegació del Govern i el cos diplomàtic
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet un balanç "positiu" del seu viatge de 5 dies a Califòrnia, amb reunions i visites a empreses, universitats i institucions, i n'ha destacat 4 acords, informa el Govern en un comunicat.
Ho ha dit al costat del conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, aquest dissabte, últim dia del viatge, durant el seu discurs a la planta de producció de la multinacional Grifols a Los Angeles, ciutat on tancarà la seva agenda amb una trobada amb catalans que hi viuen.
Ha agraït la feina exterior de la Cambra de Barcelona (el president, Josep Santacreu, ha estat amb ell en el viatge) i de l'agència Acció (del Departament d'Empresa i Treball), a més d'agrair el suport de la Delegació del Govern i del cos diplomàtic.
4 ACORDS EN EL VIATGE
En referir-se als 4 acords del viatge, ha citat el que afecta a la gestió de l'aigua (Water Management), signat entre l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra) i l'Institute for Water Resources de la Universitat de Califòrnia.
Un altre acord ha estat entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Berkeley Artificial Intelligence Research Lab, "la unitat acadèmica més important del món d'intel·ligència artificial", destaca el Govern.
Els altres dos acords són del mateix BSC amb Supermicro (una empresa de l'àmbit dels xips) i amb Nvidia.
TALENT CATALÀ A CALIFÒRNIA
Illa ha destacat que a Califòrnia, lloc rellevant per la IA i per la innovació en general, "hi ha també talent català, treballant aquí, que fa també les seves aportacions i explica què és Catalunya".
El president ha participat en 27 activitats, ha visitat dues universitats (Stanford i Berkeley) i ha estat entrevistat per la CNN International i Politico USA.
PROCIÈNCIA, PROTECNOLOGIA, PRODEMOCRÀCIA
A més, 10 anys després de signar-se el memoràndum entre els governs de Califòrnia i Catalunya, Illa ha dit que la seva visita ha constatat punts de connexió amb el Govern californià i el fet que Catalunya té "un govern prociència i protecnologia, però també prodemocràcia".
També ha reiterat l'aposta del Govern per generar prosperitat i compartir-la, treballant en la "defensa dels valors", entre els quals ha citat els de la Il·lustració, de l'humanisme cristià i de la dignitat de les persones.