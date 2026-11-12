Illa fa un balanç positiu de la vaga i atribueix els saquejos a grups antisistema anarquistes

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet un balanç positiu de la vaga general de dimecres, de la qual ha sostingut que va ser una jornada en què es va respirar civisme, respecte i normalitat fins als episodis violents de la nit, que ha atribuït a "grups antisistema d'ideologia anarquista".
"S'infiltren en les manifestacions i aprofiten justament aquestes manifestacions per cometre actes delictius, perquè trencar un aparador no defensa un habitatge, fan servir l'habitatge com a excusa per trencar l'aparador", ha dit en una entrevista a TVE aquest dijous recollida per Europa Press.
Ha apuntat que els cossos de seguretat tenen aquests grups identificats i ha desvinculat l'organització dels aldarulls de Blocus (el moviment nascut a les xarxes socials que va promoure saquejos a locals de diverses ciutats espanyoles), el qual dona per desarticulat.
Ha recordat que la Generalitat actuarà amb "contundència" contra els violents, que, segons ha confirmat aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha elevat fins als 52 els detinguts pels aldarulls a la capital catalana d'aquesta nit.
DECRETS D'HABITATGE
Preguntat per la sessió d'aquest dijous de la Diputació Permanent al Congrés, en què previsiblement s'aprovaran els dos decrets d'habitatge que el ple va tombar, Illa ho ha considerat "un pas endavant important" per a la situació de l'habitatge a Espanya.
"Les competències d'habitatge són en bona part de les comunitats autònomes, el meu govern les exerceix amb plena responsabilitat, aplicant la llei d'habitatge, regulant el mercat, i això ofereix més instruments de regulació del mercat", ha dit.
COMISSIÓ BILATERAL
Sobre la comissió bilateral Generalitat-Estat d'aquest dijous, Illa ha expressat que hi tractaran el paper de la Generalitat en la gestió aeroportuària de les infraestructures catalanes, la línia orbital ferroviària i el conveni de manteniment de les obres de l'AP-7.
Pel que fa a la gestió aeroportuària, el president català ha defensat que Catalunya tingui un acord "en els mateixos termes" que el País Basc i ha afirmat que la voluntat del Govern és ajudar al bon funcionament de la xarxa.