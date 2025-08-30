Illa fa un "balanç positiu" de la trobada del Govern a Arnes (Tarragona)

TARRAGONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que fa un "balanç positiu" de la trobada del Govern a Arnes (Tarragona) en la inauguració aquest dissabte del nou bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Tarragona).
El president ha dit que han fixat objectius específics per al nou curs polític i han posat l'accent en la millora dels serveis públics a Catalunya.
En aquest sentit, ha explicat que la inauguració d'aquest nou bloc quirúrgic, en el qual s'ha actualitzat la tecnologia i s'han construït tres quiròfans nous, és fruit d'aquest treball.
El president ha fet èmfasi en la importància dels professionals i equips directius que fan funcionar aquestes infraestructures, perquè si no "no servirien de res".
Illa, que ha estat acompanyat per la consellera de Salut, Olga Pané, també ha afegit que abans d'abandonar el municipi passaria a visitar als Bombers i Mossos d'Esquadra de la zona per agrair-los el seu treball durant tot l'estiu, ja que aquest any, ha dit, ho han "valorat encara més".
ELS CONSELLERS DESPLEGATS A TARRAGONA
Durant aquest dissabte, última jornada del Govern a Arnes, els consellers s'han desplegat per tota la província de Tarragona per assistir a diversitat d'actes.
Així, el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, ha visitat Bot; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat una nova caldera de biomassa a Amposta; la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat Garcia, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat Camarles.
D'altra banda, el conseller d'empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha visitat Riba-roja d'Ebre; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha acudit a Deltebre, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha estat a Tivenys i Corbera d'Ebre.