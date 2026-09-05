Illa fa un balanç positiu de la seva visita a Ucraïna i destaca la "lliçó de resiliència"

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet un balanç positiu de la seva visita a Ucraïna durant aquesta setmana i ha destacat la "lliçó de resiliència" que es porta del poble ucraïnès.
En un missatge en Instagram aquest dissabte ha dit que "Catalunya ha estat on havia d'estar", al costat d'Ucraïna, i ha remarcat que donen suport a la seva adhesió a la Unió Europea (UE), perquè assegura que defensar a Ucraïna és defensar els valors democràtics i ajudar a construir l'Europa de demà.
El president ha explicat que s'ha reunit amb representants polítics, empresaris i membres de la societat civil per parlar de la guerra, però també del "país que Ucraïna vol construir quan arribi la pau".
"Tornem a Catalunya amb més compromisos i, sobretot, amb més determinació per continuar treballant perquè Ucraïna pugui recuperar la pau, reconstruir-se i formar part de la UE", ha sostingut.
Illa va finalitzar aquest divendres el seu viatge institucional a Ucraïna, on s'ha reunit, entre altres, amb el president del país, Volodímir Zelenski.