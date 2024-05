Illa expressa el suport del PSC a Sánchez un dia abans de l'anunci sobre la seva continuïtat

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha expressat aquest diumenge el suport dels socialistes catalans al president del Govern central, Pedro Sánchez, un dia abans que anunciï si continua al capdavant de l'Executiu espanyol: "Comptaràs amb el nostre suport com tu has estat al costat de Catalunya".

Ho ha dit un míting al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) al costat del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i l'alcaldessa i portaveu del PSC, Núria Parlon, i en el qual estava prevista la participació de Sánchez abans d'anunciar la cancel·lació de la seva agenda pública per reflexionar sobre la seva continuïtat.

"Has treballat per la convivència a Catalunya amb generositat, no seguint el camí més còmode ni més fàcil, seguint el camí per recuperar al més aviat possible la normalitat política, social i institucional", ha dit.

"Alguns veuen la política simplement com un joc de poder, conquistar el poder al preu que sigui i si he de lesionar l'equip contrari i fer-lo fora del camp trencant-los les cames, ho faig", ha criticat.

També ha destacat la importància de la resistència col·lectiva que ha demanat aquests dies per donar suport a la resistència individual de Sánchez: "Pedro Sánchez va escriure el manual de resistència, i molt que va resistir en el si del nostre partit, aixecant la veu contra la corrupció".