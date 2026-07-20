Illa expressa la seva consternació per la defunció de David Lucas

SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA - Arxiu
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat la seva consternació per la defunció del secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas.
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dilluns, Illa ha assegurat que Lucas va ser "un servidor públic exemplar".
"Va dedicar la seva vida al servei del bé comú i va treballar amb compromís i rigor per fer del dret a l'accés a l'habitatge un pilar de l'estat del benestar", ha afegit.
Lucas, qui va suspendre la seva agenda fa 3 setmanes per sotmetre's a un tractament oncològic, s'ha mort aquest dilluns 20 de juliol als 58 anys, segons han confirmat fonts del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.
El departament governamental ha assenyalat que "lamenta profundament" la pèrdua d'un "excel·lent company que va dedicar la seva vida al servei públic i al bé comú".