Illa expressa la seva "confiança" en Parlon i Trapero després de les infiltracions en sindicats educatius

Estén la mà als sindicats docents però reivindica l'acord amb els minoritaris
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva "confiança" i recolzament en la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i en el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després de la petició de disculpes per les infiltracions d'agents policials en una reunió d'un sindicat educatiu la setmana passada.
En una atenció als mitjans des de Sacramento, a Califòrnia (Estats Units) aquest dijous, ha traslladat la seva confiança, reconeixement i agraïment, i el seu suport, tant a la consellera, com al director general, com als Mossos, i ha assenyalat que ha "expressat les seves disculpes".
"La consellera ha expressat les disculpes. Jo el que vull fer en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos de Mossos d'Esquadra per la seva professionalitat i treball. Jo crec que és molt valuós i jo ho poso en veu. No tinc més a dir sobre aquest tema", ha resolt.
REUNIÓ AMB ELS SINDICATS
Després de la reunió d'aquest dijous amb el conjunt dels sindicats educatius amb el Govern, que ha acabat sense acord, ha considerat positiu que s'hagi produït, i ha afirmat que estenen la mà als sindicats: "Tenim la voluntat de parlar, de negociar".
Malgrat tot, preguntat per si plantegen alguna proposta de major increment salarial, ha expressat: "No he dit que ho descarti ni que no ho descarti", i ha reivindicat que l'acord amb els sindicats minoritaris és la major inversió en educació a Catalunya.
"Tenim un acord molt important, 2.000 milions d'euros d'inversió, i crec que hem d'enfocar-nos a complir aquest acord i, a partir d'aquí, nosaltres tenim la mà estesa permanentment", ha expressat.
Ha descartat que aquesta situació pugui afectar a les negociacions de Pressupostos amb ERC perquè cada cosa, ha dit, té el seu camí: "En matèria de Pressupostos, l'única cosa que espero és que es compleixin els acords que hem arribat amb ERC".