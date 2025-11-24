Illa expressa el seu "màxim respecte" per la justícia, que veu compatible amb el dret a opinar

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu "màxim respecte i confiança" cap al poder judicial i ha dit que això no és contrari al dret a opinar.
Així ho ha manifestat aquest dilluns en un acte al Palau de la Generalitat amb motiu del Dia de la Justícia, en què s'han lliurat 19 medalles d'honor i 2 Premis Justícia per serveis excepcionals a la justícia, a més de 27 mencions honorífiques a persones, col·lectius, entitats i institucions per la seva aportació en aquest àmbit a Catalunya.
Illa ha reiterat en diverses ocasions durant el discurs el seu màxim respecte i confiança, tant personal com del Govern, cap al poder judicial, del qual ha dit que és un poder bàsic en tot estat democràtic i ha emfatitzat: "Soc conscient de les paraules que trio avui".
No obstant això, ha assenyalat que "no és contrari ni està en contradicció ni oposició amb el dret a opinar", i ha afegit que el dret a recórrer és un reconeixement davant la possibilitat d'un error en l'àmbit judicial i que això no va en detriment de la qualitat de les sentències o de les resolucions dictades, en les seves paraules.
ELS PREMIS
Els 2 Premis Justícia han estat atorgats a l'Associació de Professionals de Mediació de Conflictes de Catalunya i a l'advocat i expolític català, ponent de la Constitució espanyola del 1978, Miquel Roca Junyent.
En el seu discurs, Roca Junyent ha subratllat que "la polarització política no pot arribar mai a la justícia" perquè una societat políticament polaritzada no té límits en la seva perillosa ambició i, sovint, vol envair o condicionar el camp sagrat de la independència judicial, en les seves paraules textuals.
"Constatem una perillosa desaparició social del valor de la presumpció d'innocència", ha afegit Roca Junyent, que ha recordat que va costar molts segles guanyar-la i que avui, frívolament, no està sent respectada.
REPTES FUTURS
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha manifestat que aquest any ha estat marcat per un "intens impuls en la millora dels equipaments judicials", per la implementació del pla de xoc contra la multireincidència a Barcelona i, sobretot, per la implantació de la Llei 1/2025 d'Eficiència Judicial, l'última fase de la qual entrarà en vigor el 31 de desembre.
El conseller ha afegit que la llei d'eficiència judicial és una "condició necessària, però no suficient" per resoldre el col·lapse que en molts àmbits, territoris i jurisdiccions pateix Catalunya, i que, per això, ja han traslladat aquestes necessitats tant al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) com al Ministeri de Justícia.
Com a nous reptes, un cop superat el 31 de desembre, Espadaler ha enumerat la digitalització en l'àmbit penal, i també l'impuls de l'ús del català en l'àmbit de la justícia, el qual ha dit que "no és un capritx, sinó un dret" dels ciutadans.
A l'acte hi han assistit l'expresident de la Generalitat José Montilla; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; el director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, i també membres de la sala de govern del TSJC, diputats i diputades del Parlament i altres representants públics.