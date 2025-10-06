Illa expressa "satisfacció" pel retorn dels activistes de la Flotilla

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat "satisfacció" pel retorn, sans i estalvis, de les persones que formaven part de la Global Sumud Flotilla i que van arribar diumenge als aeroports de Madrid i Barcelona.
També ha valorat que, segons les últimes notícies, la resta de membres de la Flotilla i ciutadans espanyols i catalans puguin tornar, ha afirmat aquest dilluns en una jornada sobre habitatge organitzada per 'eldiario.es'.
Illa ha reiterat la posició del Govern en relació amb "el genocidi de Gaza" i ha demanat que es garanteixi una solució i una pau i duradora, que a parer seu passa pels dos estats.