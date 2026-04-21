Illa expressa el compromís de Catalunya amb la regularització durant les Creus de Sant Jordi

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dimarts durant el lliurament de les Creus de Sant Jordi el compromís del Govern de Catalunya amb la regularització extraordinària de migrants aprovada pel Govern i que ha començat aquesta setmana.
Ho ha dit a l'acte celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en un acte que ha explicat també amb la participació de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i les persones reconegudes amb el distintiu.
"Parlem de veïns i veïnes dels nostres barris, pares i mares a les escoles, treballadors i treballadores que sostenen part de la nostra economia. No deixarem a ningú invisible i sense drets", ha defensat el president de la Generalitat.
Illa també s'ha referit a la integració com a motor de la prosperitat a Catalunya, una integració que assegura que comença a través de les "portes obertes" del català i del model educatiu.
Davant d'un món amb una tendència a l'individualisme que ha descrit com a preocupant, ha agraït a les persones i entitats reconegudes per preservar la vitalitat i ambició que ha caracteritzat a Catalunya al llarg de la història, com un reflex de la forma de ser d'un país: "Heu generat valor real, tangible i mesurable".
HERNÁNDEZ
Hernández ha recordat que les Creus de Sant Jordi es lliuren des de fa 45 anys i que són un reconeixement a aquelles persones i entitats que han contribuït a construir una Catalunya més pròspera, justa i cohesionada, així com a uns valors d'humilitat, perseverança, compromís, respecte i inclusió.
"En un moment accelerat com el qual vivim, en el qual tot pansa de pressa, en el qual tot és efímer, les Creus de Sant Jordi conserven deliberadament la solemnitat", ha afegit.
REPRESENTACIÓ
En representació de les entitats reconegudes ha intervingut l'abat de Montserrat i president de la Fundació Pau Casals, Manel Gasch, que ha citat al mateix Casals i defensat que "com més destacat és el valor d'una persona, més augmenta la responsabilitat dels seus actes".
Guasch ha agraït al Govern per destacar el valor de 30 trajectòries, personals i col·lectives, i a la resta dels reconeguts amb les Creus de Sant Jordi, que comparteixen un itinerari marcat per l'esforç i que s'ha construït a poc a poc.
També ha parlat l'escriptora Maite Carranza, que ha defensat una cultura que no domestiqui i que enfurii, perquè aquells que la consumeixen "vulguin canviar el món", en relació als joves.
"El món encara pot canviar, els somnis mouen generacions, i ara la tasca de canviar el país és de la joventut, i queda tant per fer", ha explicat Carranza, que s'ha referit a reptes actuals com la precarietat laboral, la crisi de l'habitatge i la pressió de xarxes socials i la IA.
RECONEIXEMENTS
A proposta del departament de Cultura, el Govern ha atorgat aquest dimarts la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a 20 persones i 10 entitats, entre els quals estan la periodista Julia Otero, als actors Sílvia Munt i Enric Majó, i a títol pòstum al cuiner Fermí Puig.
També han estat distingides la filòsofa Victòria Camps; l'historiador Ramon Alberch; l'emprenedora social Carmen Armengol; l'escriptora Maite Carranza; l'artista plàstica Maria Àngels Domingo; l'artista Joan Fontcuberta; l'historiador i escriptor Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l'empresari Miquel Martí; l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l'empresària Ernestina Torelló; l'empresari Miguel Agustín Torres; l'empresària Anna Vallès i l'investigador en psicologia Ignasi Vila.
També a titulo pòstum, el Govern ha reconegut la trajectòria de compromís amb l'acció social i el desenvolupament del tercer sector a Catalunya de l'educador Enric Morist, així com la carrera acadèmica i d'investigació en l'àmbit dels estudis bíblics del teòleg Josep Rius.
En l'apartat d'entitats, la Generalitat ha concedit el premi a l'Agrupació Coral Flors d'Urgell; a la Banda de Música de Benissanet; al Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya; la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà; a la Fundació Ernest Lluch; a la Fundació Pau Casals; al Grup Cultural de la Dona de Solivella; als Pastorets de Calaf; a la Universitat de Barcelona (UB) i a T'acompanyem.