Illa exposa a productores americanes el Catalunya Media City i detecta "interès" en el projecte

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat la seva tercera part del viatge institucional a Califòrnia a Los Ángeles (Estats Units), on ha mantingut diverses reunions amb representants i directius de productores audiovisuals i d'empreses de videojocs, als quals ha exposat el Catalunya Media City, el futur 'hub' audiovisual de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), i ha detectat "interès" en el projecte.
"Estan interessats a conèixer-ho, estan satisfets amb les seves experiències a Catalunya, en l'àmbit dels videojocs diria que molt satisfets, i en la indústria del cinema i de les sèries televisives també, i veuen amb bons ulls que el Govern faci una aposta", ha dit en una atenció als mitjans després d'aquestes trobades.
Concretament, Illa, juntament amb el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit amb representants de la productora Lionsgate, posteriorment amb l'estudi de videojocs Infinity Ward i, finalment, amb representants del gegant audiovisual The Walt Disney Company.
"Totes elles coneixen Catalunya, treballen a Catalunya i posen molt en valor el talent que tenim", ha afirmat Illa, afegint que pel Govern el sector audiovisual és estratègic.
Algunes d'elles, ha explicat Illa, els han exposat els seus projectes a mig termini, que podrien passar per Catalunya: "Treballarem per veure si els fem realitat".