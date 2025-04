Illa exigeix coherència a qui demana una intervenció pública pels aranzels i la nega en habitatge

Diu que Pacheco (CCOO) ha estat sempre disposat a treballar pel bé comú

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigit coherència a aquells que demanen la intervenció de les administracions públiques davant l'impacte sobre el teixit productiu dels aranzels, però la neguen davant fallades de mercat com la que ha assegurat que hi ha en l'habitatge.

Ho ha dit durant la seva intervenció en el Congrés de CCOO de Catalunya que se celebra fins divendres al Palau de Congressos de Barcelona, en què també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Colboni; el president de Pimec, Antoni Cañete; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; la secretària general d'Usoc, Maria Recuero, i el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros.

Ha afegit que "ser coherent vol dir" demanar aquestes intervencions quan es posa en risc la generació de prosperitat i també quan el risc és sobre que aquesta generació sigui compartida.

Illa ha explicat que el seu govern està a favor d'una economia de mercat, però sempre que sigui regulada, amb capacitat de les administracions d'intervenir quan hi ha fallades de mercat.

Ha posat d'exemple el sector energètic a l'inici de la invasió russa d'Ucraïna i la fins ara manca de regulació en els lloguers de temporada, en les seves paraules.

El president ha celebrat l'acord per regular aquests lloguers assolit aquest dimecres al Parlament, ja que posa fi al "punt de fuga" que representaven aquests lloguers en el dret a l'habitatge.

JAVIER PACHECO

Illa ha volgut lloar el fins ara secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco: "Catalunya necessita servidors públics i Javier Pacheco ho és", ha assegurat.

Ha dit que Pacheco és d'aquelles persones que es mou per transformar la societat, millorar-la i reduir desigualtats.

"Hi ha gent que no esquiva els problemes i que se sap comprometre i no buscar el camí fàcil", ha afegit, i ha celebrat que hagi fet un sindicalisme, en les seves paraules, exigent, de defensar els valors i sempre disposat a treballar pel bé comú i l'interès de Catalunya.