Illa exigeix un "canvi de mentalitat" en gestió forestal i afirma que a Catalunya es va tard

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigit aquest dilluns un "canvi de mentalitat" en la gestió forestal; aposta per tales i construir franges i tallafocs, i ha afirmat que a Catalunya s'ha anat tard quant a la gestió del bosc.
Ha lamentat que hi hagi gent que pensi que tallar un arbre és un "crim" i ha apuntat que les actuacions del Govern han d'anar en la línia de facilitar ajuts i recursos perquè es treballi el bosc, més enllà que sigui de propietat pública o privada, ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.
Ha expressat que s'ha anat "tard" en la gestió forestal i ha lamentat els 13 incendis que s'han declarat aquest diumenge a Catalunya, especialment el de la Bisbal d'Empordà (Girona), el qual es va originar divendres i que ha cremat més de 2.000 hectàrees de bosc.
Ha manifestat que són dies "complicats en els quals s'ha d'estar molt alerta" i ha demanat extremar les precaucions davant l'onada de calor.
Preguntat per si s'estan gestionant bé els boscos, ha expressat que "s'està començant" a fer bé i que s'ha engegat un programa centrat en 14 eixos, i que s'ha multiplicat per 10 (dels 1,5 milions d'euros als 15 milions) la inversió per a franges de protecció.