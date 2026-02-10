Illa evoluciona segons el previst i Paneque espera la seva reincorporació com més aviat millor

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, evoluciona segons el previst, està amb ànims i ganes, segons la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que espera que, en funció del que digui l'equip mèdic, la seva reincorporació es pugui fer com més aviat millor.
"No els puc traslladar una data concreta. En qualsevol cas, conjuntament amb l'opinió de l'equip mèdic, esperem que pugui ser com més aviat millor", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha afegit que continua perfectament informat i amb una comunicació fluïda i contínua amb el Govern, i pendent de l'evolució de la crisi de Rodalies i d'altres àmbits de l'acció de l'executiu.