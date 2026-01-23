Illa evoluciona "favorablement" i continuarà ingressat el cap de setmana

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 gen.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, evoluciona "favorablement" en el setè dia d'hospitalització per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri, i continuarà ingressat durant aquest cap de setmana a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, com estava previst.
Ho ha informat l'hospital aquest divendres en un comunicat, i han afegit que el president continuarà a l'hospital "per seguir amb el tractament segons la pauta prescrita per l'equip mèdic", que implica tractar el bacteri amb antibiòtics via venosa
Illa va ingressar dissabte, i es preveu que mantingui repòs fins a finals de la setmana vinent, tot i que podria seguir el tractament des del seu domicili; al llarg de la setmana ha estat pendent de l'actualitat i de l'activitat del Govern.