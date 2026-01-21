Illa evoluciona "favorablement", continua recuperant forces i es comença a moure

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, evoluciona "favorablement" de la seva osteomielitis púbica, continua recuperant força a les cames i ha iniciat la mobilització per recuperar l'activitat funcional.
Ho ha informat aquest dimecres l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en un comunicat, on està ingressat des de dissabte passat per un dolor que li va incapacitar les cames.
Illa continua el tractament contra el bacteri que li va provocar l'osteomielitis segons la pauta prescrita pel seu equip mèdic, i es preveu que mantingui repòs fins a finals de la setmana vinent.