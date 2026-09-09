Illa evoca la Diada de 1976 per alertar de la dicotomia "entre demòcrates i autoritaris"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
La Generalitat i Sant Boi commemoren el 50 aniversari de la primera Diada després del franquisme
SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha evocat l'esperit d'unitat i els anhels de democràcia i llibertat de la manifestació de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) per alertar que la dicotomia "entre demòcrates i autoritaris" és avui en dia encara vigent.
Illa ha tancat aquest dimecres l'acte institucional de commemoració del 50 aniversari de la Diada de 1976 a Sant Boi, la primera manifestació catalanista organitzada de forma legal i multitudinària després de gairebé quatre dècades de prohibició sota la dictadura i després de la mort de Francisco Franco el novembre de 1975.
Han intervingut també l'alcaldessa, Lluïsa Moret, i el jurista i expolític Miquel Roca, un dels intervinents fa mig segle en la manifestació de Sant Boi, i han assistit el president del Parlament, Josep Rull, i altres membres de la Taula; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; representants del PSC, Junts i ERC, i alcaldes de diverses ciutats de l'àrea de Barcelona, entre altres.
"LES LLIBERTATS NO CAUEN DEL CEL"
El president ha recordat que els drets i les llibertats no cauen del cel i que cal cuidar-los, exercir-los i defensar-los perquè "costa molts anys i esforç guanyar-los i poc temps aconseguir-los", cosa que es demostra, ha dit, en els temps actuals.
"No fa massa, era impensable que el discriminant principal avui dia, en matèria d'opcions polítiques, fora entre demòcrates i autoritaris", i ha dit que en algunes democràcies contemporànies està havent-hi una regressió de la qualitat democràtica.
Davant d'això, no cal pensar que l'ona autoritària és inevitable ni caure en la indignació, ha dit Illa, sinó tenir compromís democràtic i "la mateixa disposició, el mateix ímpetu que va inundar Sant Boi aquell 1 de setembre de 1976", basat en la defensa de les conviccions, en la recerca de les millors condicions materials i la defensa de les institucions, i en el balanç positiu de l'aconseguit.
CATALANITAT "OBERTA, DIVERSA I PLURAL"
Illa ha explicat que en la Diada de Sant Boi no només hi havia 'senyeres', sinó també 'ikurriñas', i banderes andaluses i gallegues, entre altres, la qual cosa és una prova que aquesta lluita per la llibertat incloïa a la gent d'altres punts d'Espanya perquè no eren espectadors, sinó "una part constitutiva i també protagonistes".
Ha reivindicat la catalanitat de forma oberta, diversa i plural, i ha cridat a celebrar la Diada aquest divendres amb l'esperit de 1976: "Integrador en les formes, ferma en les conviccions i obert a tots els que vulguin sumar-se".
LLUÏSA MORET
Per la seva banda, Moret ha destacat que Sant Boi es va convertir en 1976 en l'"epicentre de les reivindicacions i els anhels de tot un poble" sota el lema 'Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia', i ha destacat l'honor que és per a la ciutat ser el lloc en què es va iniciar un llegat de pertinència amb vocació inclusiva, oberta i acollidora.
Molts ciutadans de Sant Boi recorden aquest moment, ha dit, i en una llicència personal, ha recordat l'emoció de la seva àvia, que es va quedar a casa seva amb ella i la seva germana, mentre els seus pares van assistir a la manifestació a la plaça Catalunya: "Per això avui aquí fem un acte de justícia, un acte de recuperació de la memòria democràtica per tots ells, per tots nosaltres, pel nostre país".
La recuperació de la Diada va ser una reivindicació unitària de les llibertats, amb representants de moltes forces polítiques que amb generositat van deixar de costat les seves diferències, ha sostingut l'alcaldessa, que ha cridat a defensar l'esperit de 1976, el diàleg i el respecte a la pluralitat davant de la "emergència democràtica i moral" actual pels discursos involucionistas que defensen tornar a temps foscos.
MIQUEL ROCA
Miquel Roca ha evocat el seu discurs fa 50 anys assenyalant que era el moment en què se sortia de la llarga i fosca nit de la dictadura, i que era el primer moment en què l'oposició "imposava el dret a manifestar-se per guanyar un espai de llibertat en el camí cap a una plena recuperació democràtica".
Ha dit que recordar-ho no ha de fer-se des de la nostàlgia, sinó per ratificar-se en els valors que es defensaven llavors, com el de la unitat: "Proclamàvem en aquest moment que el respecte de la diversitat és la força de la unitat. I dèiem que Catalunya serà del poble o no serà", i que necessita de tota la seva gent per aconseguir la llibertat.
Segons Roca, Catalunya i llibertat són dos projectes indissociables, i ha rememorat que llavors la llibertat de Catalunya també va tenir un reflex en la resta d'Espanya: "Quan a Catalunya toca llibertat, tots els demòcrates de l'Estat han de celebrar-ho, perquè també per a ells les seves campanes tocaran a llibertat", i ha dit que la lluita per la llibertat no acaba mai i que ha de mantenir-se també ara.
HOMENATGE A ORIOL MARTORELL
L'acte ho han presentat els periodistes Àngels Barceló i Manuel Camp Vidal, i aquest segon, que formava part de la permanent de l'Assemblea de Catalunya, ha explicat com va ser el canvi d'ubicació de la manifestació a Sant Boi, davant de la prohibició de fer-la a Barcelona.
"El govern civil es va quedar impressionat de les milers i milers de persones que van venir", i ha assegurat que també va sorprendre a molts companys periodistes i a la premsa de tota Espanya.
També s'ha homenatjat al pedagog, musicòleg i exdiputat del PSC Oriol Martorell, pel 100 aniversari del seu naixement en 2027; va fundar la Coral Sant Jordi (que ha actuat), va ser figura clau de la música coral a Catalunya i va dirigir a la coral interpretant 'Els Segadors' en la Diada de Sant Boi i en actes com la tornada del president Josep Tarradellas de l'exili.