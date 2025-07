Illa estudiarà personar el Govern en el cas Koldo per les concessions d'Adif a Catalunya

Trasllada el seu suport "polític i personal" a Sánchez i defensa que no hi ha indicis contra ell

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que el Govern estudiarà personar-se en la causa que investiga el cas Koldo per si les obres adjudicades per Adif a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) "han generat un prejudici a Catalunya o a les institucions catalanes".

Ho ha dit durant la compareixença al Parlament per donar explicacions sobre el cas Cerdán i la seva eventual afectació a Catalunya, recollint així la proposta de Junts que, a l'inici del ple, li ha demanat que el Govern es personi com a acusació particular en el cas.

Ha afirmat que no té cap inconvenient a fer-ho i en què s'investigui el que calgui investigar, i a "personar el Govern de Catalunya en tots aquells casos que estigui acreditat que poden haver generat un prejudici per a les institucions catalanes".

A més a més, s'ha compromès a aprovar aquest any en el Consell Executiu la llei catalana específica per protegir els alertadors que denunciïn casos de corrupció, i ha defensat que la llei de direcció pública professional que l'executiu ha començat a tramitar també serà un avenç en termes de lluita contra la corrupció.

SUPORT "POLÍTIC I PERSONAL" A SÁNCHEZ

Sobre la trama, Illa ha sostingut que la seva reacció després de saber-se la implicació de l'exsecretari d'Organització del PSOE en la trama va ser de sentir "per aquest ordre, sorpresa, decepció i ràbia", i ha aplaudit la resposta que va donar el president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ha assenyalat que va ser "contundent, rotunda i ràpida", que la mateixa tarda va demanar disculpes, va oferir col·laboració a la justícia i es va comprometre a remodelar el PSOE amb mesures per reforçar el control intern.

"He donat suport a les mesures que ha proposat, tant en l'àmbit del PSOE com en l'àmbit del Govern central. Ho reitero avui davant aquesta cambra. I dic també que el president del Govern central i secretari general del PSOE té tot el meu suport, polític i personal. Polític i personal", ha subratllat.

"CAP INDICI" QUE L'ASSENYALI

Ha assegurat que vol que s'arribi fins al final en aquest cas "afecti qui afecti i caigui qui caigui", i ha afirmat que de l'informe de la Unitat Central Operativa (OCU) de la Guàrdia Civil, ni en altres diligències policials, no es pot desprendre cap implicació seva ni del Govern en les presumptes pràctiques corruptes.

"No hi ha cap indici, cap, que relacioni cap actuació il·legal d'aquestes persones ni amb el Govern central ni amb el Partit Socialista de Catalunya. I lògicament, ni jo ni ningú d'aquí en teníem cap coneixement", ha dit.

ENTORNS "TOLERANTS"

Illa ha defensat la noblesa de l'acció política en assegurar que la majoria dels polítics ho són, i ha traslladat que les pràctiques corruptes poden ser part de la naturalesa humana: "La naturalesa humana és com és. És humana, és feble. Hi ha persones honestes i honrades que amb el poder es corrompen".

Ha defensat que, per pocs que siguin els casos, són masses, que "hi ha entorns més tolerants que d'altres a les pràctiques corruptes", i ha demanat que la decepció com la que ha suposat aquest cas es converteixi en un estímul per revisar i enfortir els controls, per la qual cosa s'ha mostrat obert a suggeriments dels grups en aquest àmbit.