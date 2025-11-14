Illa estudia mesures "dràstiques" per frenar l'especulació amb l'habitatge i Armengol acusa el PP de promoure-la

PALMA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés i secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha acusat el PP d'entendre l'habitatge com "un bé d'especulació". Així mateix, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reiterat que estudia mesures "dràstiques" per frenar el fenomen de la "compra especulativa".
Els dos dirigents han participat la tarda d'aquest divendres en un diàleg que ha servit com a tancament a les jornades interparlamentàries dels socialistes de Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana que aquests dies han tingut lloc a Palma.
La crisi de l'accés a l'habitatge, han coincidit a assenyalar, es tracta d'un dels principals problemes als tres territoris i requereix de solucions.
"Tenim molts problemes i reptes, però el més important, i no ens cansem de dir-ho, ni quan vam governar ni quan som a l'oposició, és l'habitatge", ha dit Armengol.
La socialista ha carregat contra la política d'habitatge de l'actual Govern del PP i ha considerat que, tot i que "expliquin totes les excuses del món", per a ells "l'habitatge és un bé d'especulació".
"Protegeixen als qui especulen amb l'habitatge i el sòl, els fan les lleis aposta perquè continuin especulant amb la nostra comunitat. És així de bèstia i és així de cru, estan jugant amb la ciutadania", ha sostingut.
Illa, durant un dels seus torns de paraula, també ha fet referència a la concepció especulativa de l'habitatge i ha recordat que la Generalitat està treballant en un paquet de mesures per fer-li front.
"Estem estudiant mesures per evitar la compra especulativa. Seran mesures pensades, realistes, però contundents i dràstiques. Si no actuem, les institucions haurem fallat a la ciutadania", ha subratllat.