Illa estén la "mà" als docents davant de les seves reivindicacions i els emplaça a la reunió del dijous

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estés la "mà" aquest dimecres als docents davant de les seves reivindicacions en la segona de les 17 jornades de vaga del sector a Catalunya i els emplaça a la reunió del dijous amb el departament d'Educació.
Illa ha llançat un missatge de "respecte" tant al dret de vaga, com al dret dels nens a ser educats, al de les famílies al fet que els seus fills siguin educats i al dret de mobilitat, ha dit en una atenció als mitjans de comunicació des de Califòrnia (Estats Units), en l'inici del seu viatge institucional a la ciutat nord-americana.
L'objectiu del viatge institucional d'Illa, que viatja juntament amb els consellers de la UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, és renovar les aliances i reforçar la vinculació amb aquest estat en àmbits estratègics com el tecnològic, el d'investigació, l'audiovisual i l'institucional.