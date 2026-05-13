Publicat 13/05/2026 08:54

Illa estén la "mà" als docents davant de les seves reivindicacions i els emplaça a la reunió del dijous

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una atenció als mitjans des de Califòrnia (Estats Units), on aquest dimecres inicia un viatge institucional
GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estés la "mà" aquest dimecres als docents davant de les seves reivindicacions en la segona de les 17 jornades de vaga del sector a Catalunya i els emplaça a la reunió del dijous amb el departament d'Educació.

Illa ha llançat un missatge de "respecte" tant al dret de vaga, com al dret dels nens a ser educats, al de les famílies al fet que els seus fills siguin educats i al dret de mobilitat, ha dit en una atenció als mitjans de comunicació des de Califòrnia (Estats Units), en l'inici del seu viatge institucional a la ciutat nord-americana.

L'objectiu del viatge institucional d'Illa, que viatja juntament amb els consellers de la UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, és renovar les aliances i reforçar la vinculació amb aquest estat en àmbits estratègics com el tecnològic, el d'investigació, l'audiovisual i l'institucional.

