Illa s'obre a escoltar les propostes de la CUP sobre habitatge: "No tinc cap reserva dogmàtica"

Defensa els "objectius ambiciosos" del Govern i rebutja que siguin falses promeses
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha obert aquest dimecres a escoltar les propostes de la CUP en matèria d'habitatge després d'anunciar un acord per mobilitzar solars per construir-hi pisos: "Jo no tinc cap reserva dogmàtica, malgrat estar molt allunyat de vostès en moltes coses, per asseure'm i parlar".
Ho ha dit en el torn de rèplica al diputat de la CUP Xavier Pellicer durant el debat de política general (DPG) al Parlament, en què ha demanat "valentia" en aquesta matèria als anticapitalistes, amb els qui s'ha mostrat obert a col·laborar.
Illa ha defensat els "objectius ambiciosos" del Govern en habitatge, ha rebutjat que les propostes anunciades siguin falses promeses i ha afirmat textualment que no vol enganyar a ningú amb res.
Així mateix, ha assegurat que el Govern no pretén fer "barraquisme vertical" sinó habitatges dignes, i que l'objectiu és orientar la concepció de l'habitatge com un bé públic.
ECONOMIA REGULADA I AMNISTIA
Quant al model econòmic, Illa ha defensat una economia de mercat regulada per generar prosperitat compartida davant el neoliberalisme: "No tinc cap inconvenient a defensar la intervenció del mercat quan no funciona".
"Aquí tenim diferències, també en el model de país amb l'horitzó independentista que nosaltres no compartim", ha apuntat al diputat de la CUP.
Ha subratllat el compromís del Govern tant amb el model d'escola catalana com amb l'amnistia, i ha conclòs, respecte a l'aplicació de la llei: "Faig el que haig de fer, que és denunciar-ho públicament, i algunes coses més".