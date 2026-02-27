Illa a ERC sobre els Pressupostos: "És moment d'anteposar els interessos de Catalunya"

Alberto Paredes - Europa Press
Considera que la proposta d'un front comú d'esquerres té un "punt d'encert"
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que no contempla un escenari diferent al fet que els Pressupostos s'aprovin i ha interpel·lat a ERC perquè els doni suport: "Crec que és moment d'anteposar els interessos de Catalunya als interessos legítims que puguem tenir en cada espai polític".
Ho ha manifestat en una entrevista a 'Hora 25', a la Ser, en la qual ha afegit que aquesta mateixa setmana al Parlament, durant la sessió de control, va tendir la mà a ERC i que se sent agraït que la citada formació, junt amb els Comuns, fessin possible la seva investidura: "La meva convicció és que hi haurà Pressupostos".
Sobre l'acord arribat amb els Comuns en matèria d'habitatge, ha explicat que es donarà la possibilitat als ajuntaments perquè puguin limitar en els seus planejaments urbanístics que les grans tenidors puguin adquirir habitatges "simplement per especular".
La mesura no posarà en risc la possibilitat d'usar el mercat immobiliari com una font d'estalvi, de manera que un propietari podrà seguir llogant un habitatge per treure'n una rendibilitat, però ha rebutjat que hi hagi grups inversors que busquin una rendibilitat elevada amb pisos turístics i de temporada: "He de dir amb claredat que no, aquest no és el model que volem".
Illa ha afirmat que pel que fa a les polítiques socials hi ha "un grau de coincidència alt" tant amb ERC com amb els Comuns i que creu que no hi haurà excessives dificultats per posar-se d'acord.
Sobre el fet que el president d'ERC, Oriol Junqueras, afirmés públicament que no hi haurà Pressupostos si no hi ha un compromís de transferir la recaptació de l'IRPF a Catalunya, Illa ha respost que el PSC ha aconseguit acords molt importants en matèria de finançament i que, com a Govern, han "complert" amb els seus compromisos.
FRONT COMÚ D'ESQUERRES
Sobre la proposta d'un front comú d'esquerres, ha dit que creu que hi ha un "punt d'encert" en això, pels canvis que s'estan produint al món i la direcció que han pres països que fins ara reconeixíem com a referents quant a pràctiques democràtiques i a la defensa dels valors de la llibertat.
"L'articulació d'aquesta majoria plurinacional i d'esquerres a Espanya ha de respectar l'especificitat de cada espai polític", però no per això posar en risc la majoria progressista, perquè tota la resta suposa una involució, ha insistit.
"Espero que siguem capaços d'articular propostes electorals que puguin sumar una majoria i que permeti seguir avançant", ha subratllat.