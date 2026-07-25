Illa envia un "missatge de solidaritat" als afectats pels incendis a Madrid i Àvila

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un "missatge de solidaritat" als ciutadans desplaçats i evacuats pels incendis en la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila, a Castella i Lleó.
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans des de Hanoi (Vietnam), en el marc del seu viatge a Vietnam i Singapur per reforçar les relacions institucionals i comercials amb aquests països del sud-est asiàtic.
Illa ha recordat que el Govern ha enviat a la Comunitat de Madrid un equip d'analistes del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) per ajudar en les tasques contra aquests focs.