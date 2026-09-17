Illa sobre endurir les penes per tinença d'armes: "Estem treballant en aquest camp"

Jorge Armestar - Europa Press
MÈRIDA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern treballa amb el Govern central sobre l'enduriment de les penes per tinença i exhibició d'armes: "Estem treballant en aquest camp", ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dijous a Mèrida.
"Des de fa uns dies, mesos, hi estem treballant. I en aquest moment no vull dir més, perquè són treballs que quan tinguin resultats concrets i dades concretes, els donarem a conèixer", ha expressat.
Ha afegit que va en la línia que manté el Govern de "ser molt exigents en el respecte a la convivència" i al manteniment de l'ordre públic.