Illa encapçala un minut de silenci per la mort d'un auxiliar de l'EPAF dels Bombers

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest divendres el minut de silenci per la mort de l'auxiliar de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) del cos de Bombers de la Generalitat mort aquest dijous en l'incendi de Paüls (Tarragona).

El minut de silenci ha començat a les 12.00 hores davant la seu del Departament d'Interior i Seguretat Pública a Barcelona i també ha comptat amb la presència de la consellera Núria Parlon; el cap dels Bombers, David Borrell; la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis, Tamara Garcia de la Calle, i la delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, a més d'altres representants dels cossos d'emergència.

El tècnic estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada, i per causes que s'investiguen, es va precipitar per un desnivell.

Es tracta de la tercera víctima mortal a causa d'un incendi a Catalunya aquest 2025, després que la setmana passada morissin dues persones a Lleida per l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida).

La Generalitat ha decretat per a aquest mateix divendres un dia de dol oficial per la mort del bomber, raó per la qual s'han suspès les celebracions oficials i les banderes onegen a mitja asta als edificis públics.