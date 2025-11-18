Illa encapçala un minut de silenci per l'última víctima de violència masclista a Barcelona

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat pels consellers del Govern i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha encapçalat aquest dimarts un minut de silenci davant el Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en record de l'última víctima de violència masclista al districte de Sant Martí.
La dona va morir divendres passat a l'hospital, on estava ingressada després d'una agressió patida el passat 18 d'octubre per part de la seva parella.
Amb la confirmació d'aquest cas, segons el departament d'Igualtat i Feminisme, ja són 7 els feminicidis d'aquest any, corresponents a 6 dones per violència masclista i un feminicidi vinculat.