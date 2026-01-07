Illa encapçala un minut de silenci del Govern per un matricidi al Vendrell

TARRAGONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dimecres un minut de silenci de condemna a la plaça Sant Jaume de Barcelona per l'assassinat d'una dona al Vendrell (Tarragona) el passat 31 de desembre, a mans del seu fill.
Els Mossos d'Esquadra van trobar al domicili de la dona assassinada l'home, de 37 anys, que van detenir per la seva presumpta relació amb els fets, i la Generalitat va confirmar que es tractava d'un feminicidi, per la qual cosa el 2025 hi va haver un total d'11 víctimes de violència masclista.
També han participat en l'acte de record i rebuig que ha tingut lloc davant el Palau de la Generalitat els consellers del Govern.