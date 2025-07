Illa encapçala la delegació del PSC al congrés federal del PSOE per "sumar"

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà aquest dissabte la delegació dels socialistes catalans que anirà al congrés federal del PSOE, amb la consigna de donar suport al líder del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, i amb l'actitud de "sumar al projecte col·lectiu".

A més d'Illa, hi participaran la vice-primera secretària del PSC, Lluïsa Moret; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el secretari d'Organització del PSC, José Luis Jimeno; el diputat al Congrés José Zaragoza, i el líder de la formació al Parlament, Ferran Pedret, han indicat fonts del partit a Europa Press.

El missatge que transmet el PSC és que el seu objectiu en el comitè federal és sumar i donar "una mirada col·laborativa i de complicitat", i de donar suport a les decisions que ja ha adoptat i adoptarà Sánchez després de descobrir-se la suposada implicació de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán en el cas Koldo.

"Que el PSOE surti reforçat d'aquesta situació concreta que s'ha hagut d'abordar", va resumir Moret dilluns en una roda de premsa.

"PARTIT GERMÀ"

La posició d'Illa des de fa dies és explicar que el seu partit és el PSC i que la presumpta trama afecta el PSOE, però que es tracta d'un "partit germà" que ha actuat amb contundència.

"Expulsat del Partit Socialista. Per tant, reacció contundent. Sí, ja poden riure. No tothom pot dir això. No tothom ho pot dir", va subratllar aquesta setmana al Parlament, en referència a Santos Cerdán.