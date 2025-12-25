Publicat 25/12/2025 10:41

Illa enalteix l'obra política de Macià, "exemple" en temps de canvi i convulsos

Tradicional ofrena floral del Govern en el cementiri barceloní de Montjuïc a l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enaltit aquest dijous l'obra política i de govern de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, al qui veu com a "exemple" en temps de canvi i convulsos.

Ho ha dit en la tradicional ofrena floral del Govern en el cementiri barceloní de Montjuïc a l'ex-president Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.

"Avui també vivim canvis de fons i profunds, de vegades molt accelerats", i ha enviat un missatge d'esperança, confiança i optimisme davant del projecte polític del seu govern, textualment.

