Illa enalteix l'obra política de Macià, "exemple" en temps de canvi i convulsos

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enaltit aquest dijous l'obra política i de govern de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, al qui veu com a "exemple" en temps de canvi i convulsos.
Ho ha dit en la tradicional ofrena floral del Govern en el cementiri barceloní de Montjuïc a l'ex-president Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
"Avui també vivim canvis de fons i profunds, de vegades molt accelerats", i ha enviat un missatge d'esperança, confiança i optimisme davant del projecte polític del seu govern, textualment.