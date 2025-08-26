Illa enalteix la figura de "l'ànima del Dúo Dinámico" Manuel de la Calva després de morir aquest dimarts

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enaltit la figura del cantant Manuel de la Calva, mort aquest dimarts als 88 anys, a qui ha definit com "l'ànima del Duo Dinàmic", grup que va crear el 1958 junt amb Ramón Arcusa.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, ha afirmat que la "memòria vital de moltes generacions és inseparable de les cançons del Dúo Dinámico", als qui ha reivindicat com a pioners de la música pop a Catalunya i la resta d'Espanya.
Paral·lelament a la seva carrera al Dúo Dinámico, De la Calva va ser també compositor, arranjador o productor per a altres artistes com Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel, i va arribar a registrar més de 560 títols a la SGAE, entitat de la qual va ser soci des d'octubre del 1960.