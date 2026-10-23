Illa enalteix els Agents Rurals per la seva contribució contra els incendis i el brot de PPA

TARRAGONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enaltit el paper del cos d'Agents Rurals per la seva contribució en la lluita contra els incendis forestals aquest estiu i per evitar que el brot de pesta porcina africana (PPA) hagi arribat a altres territoris o granges: "Sou un motiu d'orgull per a Catalunya".
Ho ha dit aquest divendres al Palau Firal de Congressos de Tarragona durant l'acte de celebració del Dia dels Agents Rurals, al qual també ha assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i el cap del cos, l'inspector Antoni Mur, informa el Govern en un comunicat.
Illa ha reivindicat els cossos de prevenció i seguretat catalans, "més i més ben preparats", i ha posat en valor que els Agents Rurals són un model a seguir per a la resta de comunitats i països que volen implantar un model de prevenció seguint el model català.
"Sou molt més que la policia dels boscos i sabeu estar al costat dels nostres pagesos, defensant la seva feina i prevenint els robatoris als cultius. Al costat dels veïns dels pobles rurals i a primera línia, quan Catalunya us necessita", ha dit.
El president també ha fet referència als reptes que està generant el canvi climàtic, amb episodis meteorològics més extrems, segons ell, que obligaran a augmentar la vigilància a boscos, camps, rieres o torrents.
També ha recordat que aquest any s'ha aprovat la modificació legal vinculada al principi d'indemnitat dels Agents Rurals perquè les famílies dels agents que han mort en acte de servei, com el cas de Xavier Ribes i David Iglesias el 2017, "rebin el que és just".
PARLON
Per la seva banda, Parlon també ha agraït la tasca que duen a terme els membres del cos i el seu compromís amb la protecció de les persones, la preservació de la biodiversitat i la conservació dels entorns naturals.
Ha destacat la necessitat de continuar reforçant el cos i ha reafirmat el compromís del Govern amb el seu creixement i la millora de les condicions laborals, si bé ha dit que el Pla estratègic 2030 ja contempla la incorporació de 100 efectius.
VIÑUALES
Rubén Viñuales ha subratllat que el cos d'Agents Rurals va néixer en un moment en el qual Catalunya va entendre que la prevenció s'havia de convertir en una prioritat, abans que els problemes es convertissin en emergències.
"Quatre dècades després, aquella aposta s'ha demostrat encertada", ha dit.
LLIURAMENT DE 215 DISTINCIONS
Durant la celebració, s'han lliurat 215 distincions, en què s'ha reconegut 21 agents amb més de 35 anys de servei, 53 efectius amb més de 25 i 9 que fa més de 20 que són al cos.
El cap del cos ha posat en valor el desplegament que va començar el desembre passat amb l'inici del brot de PPA, si bé ha destacat que en 328 dies d'operatiu ininterromput s'han instal·lat i revisat 356 elements de contenció al llarg de 70 quilòmetres de tancaments.
També ha detallat que això ha implicat més de 14.000 jornades de treball dels agents, de les quals 2.800 voluntàries, i 13.000 jornades addicionals de personal extern.
"Necessitem un cos que posi les persones al centre, que reconegui el talent i l'experiència dels seus professionals i que mantingui una estreta vinculació amb el territori i la ciutadania", ha conclòs Mur.