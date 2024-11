Illa empara el nou finançament de Catalunya i afirma: El "defensaria qualsevol president"

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha emparat el nou finançament de Catalunya davant les crítiques d'alguns líders autonòmics i ha afirmat: "Em sembla que això ho defensaria qualsevol president autonòmic per a la seva comunitat".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a la Cadena Ser recollida per Europa Press en sostenir que l'acord subscrit entre el PSC i ERC sobre aquest tema contempla un principi de solidaritat i que, una vegada articulat, l'objectiu és que Catalunya no quedi pitjor parada respecte a altres comunitats.

"Veurem com articulem un finançament que respecti el principi de solidaritat. És a dir, que una vegada posada en pràctica la solidaritat, no quedem pitjor en termes de renda disponible", ha sostingut el líder de l'Executiu català.

Així mateix, ha expressat rebuig davant les crítiques formulades per altres presidents que, al seu judici, critiquen la proposta des d'abans de conèixer el seu contingut: "Soroll jo esperava que hi hagués, segueix havent-hi, com hi ha en pràcticament tot per part d'alguns actors polítics, jo no entraré en això, seguiré treballant per desplegar aquest acord que crec que és bo per a tothom".

"No em sembla que mereixem això en el conjunt d'Espanya, perquè el finançament de les comunitats autònomes és ni més ni menys que el finançament de l'Estat del benestar", ha afegit Illa, que ha assenyalat que no hi ha cap president autonòmic que no digui que s'ha d'abordar una reforma del finançament.