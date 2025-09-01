Illa emmarca la seva reunió amb Puigdemont en la voluntat de "enviar un missatge" de diàleg

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha emmarcat en la voluntat de "enviar un missatge" de diàleg la reunió que mantindrà aquest dimarts amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les (Bèlgica).
"Enviar un missatge que, en democràcia, el diàleg és el motor primer, el que engega el cotxe. El motor d'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. Vaig per això", ha dit en una entrevista aquest dilluns en Catalunya Ràdio i Tv3 recollida per Europa Press.
Ha afirmat que li hagués agradat rebre a Puigdemont al Palau de la Generalitat, però que no és possible perquè no se l'hi ha aplicat la Llei d'Amnistia, i ha concretat que la iniciativa de la trobada ha estat seva i que Puigdemont ha acceptat.