DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reaccionat a la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, emmarcant la decisió en la normalitat i demanant mirar cap endavant i "no quedar-se atrapats en el passat".
Sense esmentar la paraula amnistia i referint-se únicament a la "normalitat", el també primer secretari del PSC ha considerat que la normalitat a Catalunya no és un punt d'arribada, sinó un punt de partida, ha dit aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press.
"La normalitat no és un punt d'arribada. És un punt de partida. És l'hora de mirar cap endavant i de no quedar-se atrapats en el passat", ha expressat Illa.