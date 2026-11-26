BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que davant els pròxims cicles electorals hi ha una pregunta transcendental: "Democràcia o autoritarisme?".
Ho ha dit aquest dijous en l'acte d'obertura del 25 Congrés CEDE, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, al costat del president de la Fundació CEDE, Isidre Fainé, que ha anunciat el seu relleu després de 30 anys al capdavant de la confederació de directius.
Illa ha advertit que l'alternativa de futur passa "per un món regit pel dret internacional o retrocedir a un món regit per la cobdícia i la inhumanitat" i ha defensat els valors fonamentals de la UE per afrontar els reptes polítics, socials i econòmics que s'acosten.