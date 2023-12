Illa sobre els pressupostos: "No cal que parlem de la pàgina 2 si encara estem a l'1"

Defensa la política dels acords, "que demana molt més coratge"



BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que per donar resposta als pressupostos del 2024 primer han de veure que es compleix l'acord del 2023 assolit amb el Govern: "No cal que parlem de la pàgina 2 si encara estem a l'1".

Ho ha dit aquest dissabte en la clausura de la presentació del llibre 'Quina juerga' de l'escriptora Dolors Renau, que ha tingut lloc al Casal Socialista Joan Reventós a Barcelona.

"Quin valor té que acordem una cosa pel 2024 si la que acordem i signem, ni més ni menys que amb el president Aragonès, no es compleix?", s'ha preguntat.

Illa ha lamentat que durant les últimes setmanes n'ha vist "alguns fent ufana que posaran les coses molt difícils", i s'ha preguntat en què contribueix això a millorar les coses.

"És com si ara nosaltres diguéssim: Li ho posarem molt difícil al president Aragonès per afrontar la sequera", ha considerat, i els ha reclamat textualment que comencin per ser més exigents amb ells mateixos.

"MIRADA DEIXA ANAR"

El líder del PSC ha analitzat que "hi ha massa gent pendent de l'avui, del que passarà avui" i ha considerat que s'hauria d'estar més pendent de tenir una mirada més llarga, en les seves paraules.

Segons ell, hi ha hagut "algunes expressions d'alguns dirigents polítics molt fora de lloc", per la qual cosa ha demanat que cadascú treballi sota el seu punt de vista, però sempre des del respecte.

També ha defensat la política dels acords, "que és molt més difícil i molt més incòmoda, i que demana molt més coratge que mantenir-se en aquestes pureses del teu pensament i buscar sempre allò que et diferencia".