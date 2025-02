Illa i els Comuns constaten "avenços" en fiscalitat i habitatge protegit després de la seva reunió

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mantingut aquest dilluns una reunió amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i les coordinadores del partit, Candela López i Gemma Tarafa, en la qual han constatat "avenços en diferents carpetes" com la fiscalitat i la construcció d'habitatge protegit.

Segons han informat en un comunicat conjunt el Govern i els Comuns, la reunió al Palau de la Generalitat s'ha produït en un context de cordialitat i ha servit per analitzar el context polític i la situació de la legislatura a Catalunya, a més de les comissions bilaterals Generalitat-Govern central d'aquesta setmana.

Asseguren que en les bilaterals s'estan tractant assumptes "rellevants per garantir els serveis públics", entre els quals el traspàs de Rodalies a la Generalitat, i han manifestat la voluntat d'arribar a acords tan aviat com sigui possible, recull l'escrit.