Illa i Duch visiten a Ciutat de Mèxic la tomba de Jaume Nunó i l'Orfeó Català de Mèxic

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, han visitat a Ciutat de Mèxic la tomba del músic català Jaume Nunó i Roca, abans de viatjar a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, on Barcelona és convidada d'honor.
Jaume Nunó (Sant Joan de les Abadesses 1824-Buffalo, EUA 1908) va compondre la música de l'himne de Mèxic i està enterrat a la 'Rotonda de les Persones Il·lustres' al costat d'altres figures de la història i la cultura mexicana.
Illa i Duch també han visitat l'Orfeó Català de Mèxic a la capital, on la seva agenda inclou un homenatge als exiliats republicans catalans, abans d'anar a Guadalajara.