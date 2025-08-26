Illa i Duch es reuneixen amb la sotsgovernadora d'Hubei a la Generalitat

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'han reunit aquest dimarts amb la sotsgovernadora d'Hubei Chen Ping en el marc de l'objectiu del Govern d'estrènyer llaços amb la Xina.
Aquest dilluns, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ja va destacar la importància d'establir llaços "bidireccionals i basats en la sinceritat mútua" amb el país asiàtic i va reivindicar el compromís i confiança que mantenen, textualment.
Ho va dir a la Jornada de Cooperació Econòmica i Comercial Hubei-Espanya organitzada per la Fundació Puente China i el govern d'Hubei, celebrada a Barcelona, on Sámper va avançar una propera missió del Govern a la Xina, amb la mirada posada a la província com a destinació.